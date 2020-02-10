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بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .


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بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
تنسيقية ذي قار للمهن الصحية والتمريضية تعلن ايقاف مسيراتها بسبب جرائم عصابات الجوكر اللقيطة
وزارة الصناعة والمعادن تؤكد قدرتها على إنتاج المعدات العسكرية بمواصفات عالية.
مقتل احد اعضاء عصابات الجوكر اللقيطة في الناصرية
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بالصور : تخريب ومحاولة احراق عيادة الزهراء للولادة الطبيعية قرب مستشفى الامل في الناصرية من قبل عصابات الجوكر اللقيطة
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