من هو الارهابي الداعشي الذي اعتقل في سيطرة تل اللحم بالناصرية

كشف مصدر امني مسؤول عن هوية الارهابي الداعشي الذي اعتقل في سيطرة تل اللحم بالناصرية الاسبوع الماضي .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الارهابي الداعشي الذي اعتقل هو شقيق احد مساعدي الارهابي المقبور ابو بكر البغدادي .

وقال المصدر ان الارهابي المعتقل قدم من بغداد الى المحافظة من اجل الاشراف على مخطط واسع يكاد يماثل سيناريو سقوط الموصل، يبدأ بالناصرية ويتسع نحو (السماوة، والبطحة، والبصرة، والنجف)، وبدعم دولة خليجية.

واضاف المصدر ان المعلومات تؤكد أن المخطط كان على وشك التنفيذ، وان الاستخبارات اعتقلت شقيق مساعد الارهابي البغدادي بناء على علم مسبق بما يجري الاعداد له مؤكدا ان الارهابي المعتقل اعترف بمعلومات خطيرة هي نفس المعلومات التي وردت للاستخبارات العراقية

وخلال اليومين الماضيين تم اعتقال عدة عناصر خطرة في الناصرية، قسم منهم في (ساحة الحبوبي)، ومجموعة في (البطحة)، وخلية في (السماوة)،

وشهد يوم الجمعة الماضي اشتباك مع مجموعة كبيرة في أطراف بحر النجف قرب الخط الاستراتيجي، لم تعلن عنه السلطات، وهو ضمن الحراك الأمني الدائر لتفكيك عشرات الحواضن الإرهابية ضمن مخطط يستهدف الجنوب.