خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن

مع اقتراب موعد تسليم الحكومة المستقيلة التي يرأسها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مهامها الى حكومة المكلف محمد توفيق علاوي في حالة نيلها ثقة البرلمان، رفعت لافتة في داخل بناية حكومية تتضمن عبارات شكر وثناء لعبدالمهدي.

حيث قامت خلية المتابعة الحكومية التابعة لمكتب رئيس الوزراء، برفع لافتة داخل قاعة البرلمان الواقعة في منطقة العلاوي، وقد كتب عليها عبارات ’’ستبقى افكارك نبراساً ينير طريقنا’’، وعبارة ’’شكراً لك بحجم الوطن’’.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.