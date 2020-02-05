عصابات الجوكر التابعة لعدنان الزرفي تعيث فسادا في النجف

شهدت محافظة النجف الاشرف عصر اليوم تصعيدا اجراميا تقوده عصابات الجوكر التي يوجهها رئيس كتلة النصر النيابية المجرم عدنان الزرفي

وقال مصدر مطلع في المحافظة ان عصابات الجوكر هاجمت عصر اليوم خيام المتظاهرين وقامت باحراقها تحت ذريعة انها تابعة للتيار الصدري وقد استخدموا قنابل المولتوف بالهجوم على المتظاهرين

مشيرا الى اصحاب القبعات الزرقاء حاولت التدخل لانهاء الفوضى ولكن عصابات الجوكر قامت برميهم بالحجارة وقنابل المولتوف

واوضح المصدر ان الوضع في النجف غير مستقر وبحاجة لدخول القوات الامنية لانهاء الفوضى الجارية في ساحة الصدرين