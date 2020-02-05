فضيحة جديدة تلاحق المرتزق العميل ستيفن نبيل

بعد ان ملأ مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر بزعيقه وصراخه بحب الوطن واذا به نجده منذ الطفولة مرتمي في احضان المجرم من اسياده في واشنطن

حصلت وكالة انباء براثا على صور لهذا المرتزق العميل تجمعه باثنين من اعتى المجرمين عرفتهم البشرية وهما جون نغربونتي مؤسس مجاميع الاغتيالات في كل بقاع العالم وما فيتنام الا مثال على ذلك وما قام به من مجازر بشعة والشخص الثاني هو وزير الدفاع السابق في زمن جورج بوش الاب ووزير الخارجية الاسبق في زمن جورج بوش الابن كولن باول وهذه الصور التقطت عام 2004

وعلى قول بيبيتي تقول الولد ناشط الثورة طلع مجند من طفولته وعلى أعلى مستوى