مصدر استخباري : داعش الارهابي يحاول نشر الفوضى والقتل في الناصرية من اجل تهريب السجناء الارهابيين من سجن الحوت

افاد مصدر استخباري مطلع ان زعيم داعش الارهابي الجديد امر بتشكيل مفارز ارهابية وتجهيزهم ببدلات عسكرية ة واسلحة كاتمة للصوت والاتجاه نحو محافظتي الناصرية والنجف والبصرة لزعزعة الوضع الامني وحرق الخيام لشل حركة العمل وتعطيل الدوام الرسمي وحرق البنية التحتية وتخريب ممتلكات الدولة
واوضح المصدر ان غايه هذه الاعمال الاجرامية ه فتح سجن الناصريه المسمى بسجن الجوت لتهريب الارهابيين السجناء العرب لانهم يعانون هذه الفتره قله المقاتلين في صفوف التنظيم الاجرامي
واشار المصدر ان القوات الامنية قامت باتخاذ كافة الاحتياطات لافشال هذا المخطط الاجرامي الجبان
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