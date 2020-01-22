بالفيديو : مواطن يشهر سلاحه بوجه مجاميع الجوكر اللقيطة ويفتح الطريق

اظهر فيديو نشر على اليوتيوب مواطن وقد اشتاط غضبا جراء الممارسات الاجرامية التي تبديها مجاميع الجوكر اللقيطة من خلال قطع الطرقات ومنع السيارات ووسائل النقل الاخرى من المرور

وفي الفيديو يظهر مواطن شاهرا مسدسه الشخصي مستنكرا قطع الطريق وطالبهم بفتحه الا انهم ابوا ذلك فما كان منه الا ان رمى اطلاقة في الهواء وقام بعدها بازالة الحواجز بنفسه

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قال يوم امس في جلسة مجلس الوزراء ان الناس قد سئمت من قطع الشوارع واغلاق دوائر الدولة والمدارس مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستجعل الناس تقف ضد المتظاهرين ولا تساندهم بعد الان