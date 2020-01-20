مصدر يكشف عن الجهة التي ينتمي لها المجرمين الذين تم اعتقالهم على طريق محمد القاسم اليوم

افاد مصدر مطلع اليوم الاثنين ان المجموعة المخربة التي تم اعتقالها اليوم في طريق محمد القاسم تابعة الى احد قادة الاجرام والدجل ويسكن تركيا

واوضح المصدر ان القوات الامنية البطلة تمكنت من افتتاح طريق محمد القاسم بعد اعتقال هذه المجموعة الاجرامية وهم من سكنة منطقة الفضل في بغداد

واضاف المصدر انه بعد التحقيق معهم تبين انهم تحت قيادة المجرم عمر جميل الراوي

وأكد المصدر ان المدعو الراوي هارب حالياً في تركيا ويدير مجموعته الإجرامية من خارج الحدود ؛ وان مجموعته التي تتكون من حوالي ٥٠ شخص القي القبض على ١٢ منهم فجر اليوم الإثنين ٢٠٢٠/١/٢٠م أثناء قيامهم بقطع طريق محمد القاسم السريع في بغداد حيث اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية للقيام بهذا العمل ؛ وأكدوا أن المجرم الهارب يوجه لهم التعليمات عبر مجموعة واتس آب وانه يقوم بتحويل الأموال لهم من خلال مساعد له في بغداد ( سيتم التحفظ على اسمه لحين إلقاء القبض عليه ) .

وأكد المعتقلون انهم قد تلقوا مبلغ ١٠٠٠ ألف دولار نظير قيامهم بقطع طريق محمد القاسم مؤكدين تقاضيهم لراتب يومي مقداره خمسون ألف دينار للبقاء في ساحة التحرير مع المعتصمين.