كشف مصدر مطلع ، الاثنين 20-1-2020، عن دخول اسم جديد على خط المرشحين لتولي الحكومة الانتقالية يضاف الى 3 اسماء دخلت الى المنافسة في وقت سابق.

وقال المصدر ان " هناك 4 اسماء مرشحة للمنصب حالياً هم كل من علي شكري ومصطفى الكاظمي ومحمد توفيق علاوي ، اضيف اليهم أخيراً علي عبد الامير علاوي".

واضاف ان " علي عبد الامير علاوي توجه من بيروت الى بغداد على وجه السرعة لمقابلة رئيس الجمهورية برهم صالح " مبيناً ان " الإعلان عن تسمية احد المرشحين الاربعة للمنصب سيتم مساء اليوم أو صباح الغد".