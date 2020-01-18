بالفيديو .... خلافات دامية بين عصابات الجوكر اللقيطة واعترافات خطيرة حول قتل بعضهم البعض في السنك والمطعم التركي

قام احد الذين يدعون انهم من المتظاهرين السلميين بنشر فيديو يظهر الخلافات العميقة داخل جماعات الجوكر اللقيطة التي وصلت الى حد القتل بحسب اعترافات احد الذين كانوا يتواجدون في المطعم التركي

واعترف ان عمليات القتل التي حصلت في السنك المطعم التركي كانت فيما بينهم نتيجة لعداوات او لبسط النفوذ على حساب الاخر معترف ان قوات مكافحة الشغب واقفة تراقب الاحداث فيما تتقاتل هذه العصابات فيما بينها .

نترككم مع هذا الفيديو لتشاهدوا الحقيقة :