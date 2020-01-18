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مسعود برزاني يعترف ان ايران اول من منع سقوط اربيل بيد تنظيم داعش الارهابي واليوم ينكرون ذلك
علي محسن راضي
52
2020-01-18
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مسعود برزاني يعترف ان ايران اول من منع سقوط اربيل بيد تنظيم داعش الارهابي واليوم ينكرون ذلك
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