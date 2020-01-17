الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : من يعمل على اخراج الامريكان من العراق عليه ان يعمل على احباط مؤامرات ذيولهم وعملائهم الذين اضروا بشعبنا
علي محسن راضي
89
2020-01-17
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نقلوا الى الكويت والمانيا.. الجيش الأمريكي يعترف باصابة 11 جنديا بالقصف الايراني لقاعدة عين الاسد
اية الله السيد صادق الشيرازي يبعث ببرقية الى سماحة الامام المفدى السيد السيستاني بمناسبة نجاح عمليته الجراحية
العثور على عشرات العبوات الناسفة بعمليات امنية في سامراء
احالة قائد طيران الجيش الى التقاعد وتكليف آخر
الشيخ جلال الدين الصغير : من يعمل على اخراج الامريكان من العراق عليه ان يعمل على احباط مؤامرات ذيولهم وعملائهم الذين اضروا بشعبنا
قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الخامنئي يبعث ببرقية الى سماحة الامام المفدى السيد السيستاني للاطمئنان على صحته
اعتقال ثلاثة دواعش بعملية امنية شرقي الفلوجة
الامام المفدى السيد علي السيستاني يغادر المستشفى بعد موافقة الفريق الطبي
اغتيال مدني بهجوم مسلح بالرفاعي في ذي قار
القبض على مديرة مدرسة بتهمة القتل العمد جنوب شرق بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بالأسماء.. قرار حكومي بتجميد اموال 45 شخصاً بتهمة الارهاب
742
مدير فضائية الجزيرة السابق يكشف تفاصيل المخطط الاماراتي لاقامة الإقليم السني في العراق
629
الجوكر ينزع قناعه ويجاهر بعمالته في شوارع العراق
563
مصدر مطلع : بعض قضاة المحاكم متواطئون مع جماعات الجوكر الامريكي
445
نائب رئيس البرلمان يرد على بومبيو: لدينا 179 نائباً صوتوا على خروج قواتكم من العراق
428
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
75.41
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
4000
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
327.87
ريال سعودي
318.47
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.77
التعليقات
محمد
: يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع
:
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad
: ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع
:
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة
: لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع
:
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد
: لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع
:
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane
: المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع
:
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن
: لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع
:
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره
: تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع
:
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد
: لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع
:
اكاذيب الجوكر
احمد
: اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع
:
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد
: الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع
:
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك