جماعات الجوكر اللقيطة تساوم المدارس الاهلية في النجف بالحرق او دفع اتاوات لهم

افاد مصدر مطلع في محافظة النجف الاشرف ان جماعات الجوكر اللقيطة المشاركين في التظاهرات تقوم بتهديد المدارس الاهلية بالمحافظة .

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان هذه الجماعات اللقيطة تقوم بتهديد اصحاب المدارس الاهلية بحرق المدارس او غلقها ما لم يقوم بدفع اتاوات تصل الى مبالغ كبيرة لهم مشيرا الى ان هذه التهديدات تتكرر يوميا

واكد المصدر ان محافظ النجف لديه علم بالامر ولكنه لا يوفر الحماية الكافية لهذه المدارس من خلال نشر مفارز للشرطة بالقرب من هذه المدارس