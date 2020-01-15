العتبة العباسية المقدسة تنفي انها استهدفت اي جهة من خلال نشرها احدى بيانات الامام المفدى السيد علي السيستاني

نفت العتبة العباسية المقدسة انها استهدفت أي جهة على الإطلاق بسبب اعادة نشر خطبة الامام المفدى السيد علي السيستاني الذي حذر فيه من استغلال المظاهرات .

واوضح اعلام العتبة ان الموقع الرسمي للعتبة العباسية المقدسة ينشر باستمرار ومنذ أشهر تصاميم وأخبار تذكر بمضامين خطب الجمعة التي نعتقد أنها تتضمن حلولاً واقعية لمشاكل البلاد فنكرر نشرها دائماً عبر موقعنا ونوافذنا الأخرى".

وصادف انها اليوم نشرت منشوراً يحذر "من الذين يتربّصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، لتحقيق أهدافٍ معيّنة تنال من المصالح العُليا للشعب العراقيّ ولا تنسجم مع قِيَمه الأصيلة"، وفقاً لما جاء في خطبة سابقة قرأها الشيخ عبد المهدي الكربلائي (ممثل السيستاني) في الـ (6 كانون الأوّل 2019م).

وفسر وفهم ان"إعادة نشر هذا التحذير في هذا التوقيت فيه إشارة إلى التظاهرات المليونية التي دعا لها السيد مقتدى الصدر".وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا

واكدت العتبة المقدسة انها لا تتدخل بالامور السياسية وكل ما تقوم به هو نشر خطب الجمعة وما يقرا من بيانات للامام المفدى السيد علي السيستاني