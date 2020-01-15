مصدر مطلع : بعض قضاة المحاكم متواطئون مع جماعات الجوكر الامريكي

افاد مصدر مطلع ان بعض قضاة المحاكم متواطئون مع جماعات الجوكر المسؤولة عن حرق الاملاك العامة والخاصة في بغداد والمحافظات .

واوضح المصدر ان القوات الامنية عندما تعتقل المخربين الذين يقومون بحرق وتهديد والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة يتم التحقيق معهم واخذ افاداتهم وبعدها يتم تحويلهم الى المحاكم لكي ينالوا جزاءهم العادل وفق الاعترافات التي يدلون بها هؤلاء المخربين واغلبهم من جماعات الجوكر المدعومين من السفارة الامريكية ومخابرات الدول الخليجية .

وبحسب المصدر ان المفاجاءة والامر المؤلم عند تحويلهم الى المحاكمة يسالهم القاضي هل قام المحققون بتعذيبكم فيرد الجناة نعم من دون النظر الى اقوالهم الموجودة في محضر التحقيق بعدها يقوم باطلاق سراحهم

واكد المصدر ان هذا الامر تكرر في كل المحافظات التي تشهد فيها اعمال حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة مما اصاب القوات الامنية بالاحباط وبعضهم تجده يتفرج امام اعمال الحرق والنهب من دون ان يحرك ساكن لانه يعرف في نهاية المطاف ان هؤلاء المجرمين سيتم اطلاق سراحهم ليعودوا مرة اخرى لاعمالهم الاجرامية وتزداد اعمالهم اكثر اجراما ويكونون امام اعوانهم ابطال ومجاهدين بعدها يتم مطاردة منتسبي الاجهزة الامنية ويقومون بتهديدهم عشائريا كما حصل في كربلاء عندما قامت قوة من منتسبي الداخلية بتفريق تظاهرة امام القنصلية الايرانية حيث قام احد المنتسبين باعتقال احد المجرمين الذين حاولوا احراق القنصلية ولكنه تم اطلاق سراحه لتاتي عشيرته لتهدد عائلة المنتسب بالفصل العشائري مما ادى الى هروب المنتسب الى جهة مجهولة خشية قتله وترك عائلته والدولة مع الاسف الشديد وقفت متفرجة امام هذا الامر الخطير .