ابو النزاهة والشرف الاخمق فائق الشيخ علي يتقاضى وزوجته رواتب رفحاء

تنشر وكالة انباء براثا وثيقة تبين ان النائب الهارب الاحمق فائق الشيخ علي وزوجته يتقاضون رواتب رفحاء ولطالما كان يدعي النزاهة والشرف وهما بعيدان عن شخصه ويكيل التهم والسباب والشتم لا يقولها الا ابن الشوارع لارضاء سيده الامريكي ترامب الذي هو الاخر على شاكلته ولكن هذه الوثيقة فضحته لتبين انه كذاب اشر .

والظاهر ان هذا الاحمق يتسلم عدة رواتب فمن راتب رفحاء الى راتب سفير فضائي الى نائب في البرلمان ولذلك على الجهات المختصىة ان تفتح تحقيق شامل حول هذا الامر حيث انه يتسلم ثلاثة رواتب في ان واحد وهذا لا يجيزه القانون العراقي