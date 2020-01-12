بالصور : الهجوم الاجرامي لجماعات الجوكر البعثية الامريكية على القوات الامنية قرب جامعة واسط

تنشر وكالة انباء براثا صور تبين الانتهاكات والتجاوز على القوات الامنية قرب جامعة واسط قامت بها جماعات الجوكر الامريكية البعثية اللقيطة .

والصور تبين ايضا عدم رد القوات الامنية البطلة على هؤلاء اللقطاء مع العلم كانوا مجهزين بالسلاح حتى لا يقال انهم قتلوا او جرحوا المتظاهرين العزل

الصور هو دليل صارخ على التجاوز الكبير والاعتداء الغاشم اللئيم على قواتنا البطلة من الشرطة الاتحادية

وتستنكر وكالة انباء براثا هذا الاعتداء الاثم اللئيم الذي ينم عن مدى الحقد على قواتنا البطلة الباسلة التي تقاتل الارهابيين بكل مسمياتهم من داعش والبعثيين واذناب امريكا القذرة والله متم نوره ولو كره الكافرون