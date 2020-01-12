مصدر مطلع يكشف عن سبب التحليق الكثيف ... مسؤول امريكي تائه بطريق مطار بغداد

كشف مصدر مطلع عن سبب التحليق الكثيف للطيران الامريكي مساء يوم امس

وقال المصدر ان ماحدث منتصف ليل امس بمطار بغداد الدولي، وتضاربت حوله الاشاعات، هو أن مسؤول أمريكي رفيع كان في زيارة سرية جدا الى بغداد، وعند مغادرته أضاع موكبه مدخل الطريق العسكري الخاص للمطار ودخل الطريق المدني العادي.

ولأن الطريق المدني غير مؤمن ضمن خطة الحمايات الامريكية، ثار ذعر القوات الامريكية المرافقة، وتصرفت بارتباك شديد لدرجة لفتت الانظار كثيرا، ظنا أنها وقعت في كمين.. رغم ان طائرة مروحية كانت تؤمن الحماية الجوية.

واوضح المصدر ان الامريكان باتوا يعتقدون أن العراق لم يعد آمنا لأي أمريكي، وأن أعين خصومهم تتربص لهم في كل ركن لأخذ ثأرها.

هذا وقد بادر اعلاميو السفارة في حينها لنشر الاشاعات المثيرة لتضليل الناس بعيدا عن قصة المسؤول الامريكي الذي تصرف كفريسة تائهة في غابة يحاصرها الصيادون.