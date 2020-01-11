بالصور حجم الدمار الذي لحق بالقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل

حصلت وكالة انباء براثا على صور تؤكد حجم الدمار الذي لحق بالقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل بعد ان قصفتها القوة الصاروخية الايرانية بصواريخ ارض ارضو

وتاتي هذه الصور للرد على اكاذيب الرئيس الامريكي ترامب الذي قال ان القاعدة لم تتاثر بالقصف الايراني

وكانت ايران قد قصفت قاعدتين امريكيتين الاولى قاعدة عين الاسد والاخرى قاعدة في اربيل مما ادى الى الحاق اضرار كبيرة في المباني وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الامريكي

وكان مصدر ميداني مطلع قد كشف الاسبوع الماضي ان قصف القاعدة العسكرية في اربيل وتسمى بقاعدة الحرير استهدف اهم واحدث منظومة استخبارية في المنطقة وتعد مركز الانشطة التجسسية واصابتها في الصميم كما ان هذه القاعدة مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية وتقع بقضاء شقلاوة على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق.

وتعد هذه القاعدة أقرب قاعدة جوية أميركية من الحدود الإيرانية -115كم-، وتم استخدامها بداية من عام 2015.