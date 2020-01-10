ابنة القائد الشهيد قاسم سليماني تظهر بالسلاح اثناء صلاة الجمعة

ظهرت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال الشهيد قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحًا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.

ولم تكن زينب معروفة حتى استشهاد والدها من جراء ضربة أميركية جبانة غادرة بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد. لكنها دعت منذ ذلك مرارًا إلى الانتقام لاغتيال والدها، في نداء وصل إلى أعلى الجهات في الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله.

واتهمت زينب الولايات المتحدة بممارسة “إرهاب الدولة”، ووعدتها بـ “يوم مظلم” كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عامًا في خدمة إيران، مؤكدة اطلاعه طيلة هذه المسيرة بدور الجندي في خدمة قائد الثورة الاسلامية في ايران .

وفي وقت سابق، خاطبت الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة أمام الكاميرات حين جاء لتقديم تعازيه لعائلة سليماني، وطلبت منه الانتقام لاغتيال والدها، حيث قالت للرئيس “سيد روحاني، كان والدي سيثأر لأصدقائه إذا أريقت دماؤهم. من سيثأر الآن لدم أبي؟”، فأجاب روحاني: “الجميع سينتقم لدم الشهيد”.