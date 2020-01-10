بالفيديو .... الدمار الذي خلفه القصف الصاروخي للقاعدة الامريكية في عين الاسد غربي الانبار

التعليقات

Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ... الموضوع :

صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس

حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ... الموضوع :

بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع

حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ... الموضوع :

بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي

عميد شارع موسكو : والله يا اخي البلد لايحتاج إلى ثورة إنما يحتاج إلى ستر عورة اسمحوا لنا نقتبس من مقالاتكم ... الموضوع :

أسئلة ينبغي على قادة المتظاهرين الإجابة عليها للمتظاهرين

احمد : قيل لعمر المختار =إيطاليا تملك طائرات نحن لا نملكها =قال : أتحلق فوق العرش أم تحتهُ ؟ ... الموضوع :

الشرفاء في البرلمان العراقي يخيبون امال امريكا بعد تفويض الحكومة العراقية باخراج القوات الامريكية من العراق

احمد : بسم الله الرحمن الرحيم (مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ ... الموضوع :

ارادوا فراقنا احياء فامتزجنا شهداء

د .شغانبه : ان ماحصل بضرب واغتیال قیادیین طالما حاربوا اعتا مجرمی العالم فی العراق وسوریا وتخلیص اهلها من ظلم ... الموضوع :

قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية

مازن عبد الغني محمد ه دي : بارك الله فيك وجزاك خيرا واعانك على البصيرة واتباع الحق واعاننا جميعا بحق محمد واله الاطهار ,,,ارجو ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير ينعى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس

ابوحوراء العكيلي : الحمدلله رب العالمين الذي جعل قادتنا لايخشون اعدائهم مهما علأ شأنهم ومهما تجبروا وتغطرسوا ليستشهدوا بعزوكرامة يشهدلها ... الموضوع :

"الحشد الشعبي" ينفذ وصية الشهيد القائد أبو مهدي المهندس