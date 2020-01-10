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مصدر مطلع يتحدث عن تعبئة لمجاميع الجوكر يوم غد للقيام باعمال عنف للدفاع عن الوجود الامريكي في العراق


افاد مصدر مطلع ان معلومات دقيقة جدا وردت تكشف عن مخطط عنف كبير يقوده الجوكر الامريكي، ويتصدر واجهته (البعث)، ويشارك فيه أبناء (السنة) لاول مرة، ويعد آخر الأوراق الامريكية لتفجير الفوضى الخلاقة في العراق. 

وتؤكد المعلومات، أن المخطط يشمل تفجير صدام مع القوات الأمنية، ومحاولة عبور جسري الجمهورية والسنك، لاحراق السفارة الإيرانية ومؤسسات حكومية، وتفجير اعمال شغب. 

كما تفيد المعلومات أن المخطط يشمل المحافظات الوسطى والجنوبية، وهناك تركيز على محافظات ذي قار وكربلاء والنجف، بسيناريوهات مماثلة لما ستشهده العاصمة. 

قيادات سنية بينها (طارق الهاشمي)، وصفحات أغلبها تدار من الاردن، وأخرى معروفة بتبعيتها للجيش الإلكتروني للسفارة الامريكية، جميعها تحشد للتظاهرات وترفع شعارات ترفض إنهاء وجود القوات الامريكية، وتدعو لاسقاط البرلمان والمرجعية والحشد بمظاهرات تصفها بالمليونية. 

وهذه هي المرة الأولى التي تكشف تنظيمات الجوكر الامريكي عن اقنعتها، وتجاهر بأهدافها الحقيقية، بما يؤكد أن واشنطن تعتبر ماهو قادم ورقتها الاخيرة في تفجير الفوضى الخلاقة، ومعاقبة الحكومة والبرلمان وقوى الممانعة والمقاومة على جرأتهم في اتخاذ قرار إنهاء تواجد قواتها. 

علما ان المتظاهرين السلميين بدأوا أيضا بالتحشيد لمواجهة محاولات تفجير الفوضى والعنف، والتصدي لعصابات الجوكر. 

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