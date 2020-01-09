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جواد الطليباوي ينفي قيام فصائل المقاومة بضرب المنطقة الخضراء


اكد القيادي في الجناح العسكري  لحركة عصائب اهل الحق جواد الطليباوي ان جميع فصائل الحشد ليس لها اي صلة بالهجمات الصاروخية التي تطلق على المنطقة الخضراء او غيرها .

وقال الطليباوي في تصريح له لايوجد اي نشاط او عمليات لفصائل المقاومة منذ استشهاد القادة الى الان  ومن المعيب نسب هكذا رد او ضربات لفصائل المقاومة .

واضاف ان جميع فصائل المقاومة قد استغنت عن صواريخ الكاتيوشا لانها لم تعد نافعة في ابسط العمليات 

واكد الطليباوي ان رد فصائل المقاومة كما قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي سيكون قاسي جدا والأيام حبلى بالمفاجآت .

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