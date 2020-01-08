مصدر مطلع يكشف عن سبب قصف ايران للقاعدة العسكرية الامريكية في اربيل

كشف مصدر ميداني مطلع ان الصواريخ الايرانية ضربت قاعدة عسكرية امريكية في اربيل باقليم كردستان العراق فضلا عن قاعدة عين الاسد بالانبار

واوضح المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان الحرس الثوري الايراني اطلق صواريخ بالستية متوسطة المدى تصيب اهدافها بصورة دقيقة ولهذه الصواريخ الامكانية التشويش على الرادارات بحيث لا يمكن ان تشكفها

واشار المصدر ان قصف القاعدة العسكرية في اربيل وتسمى بقاعدة الحرير استهدف اهم واحدث منظومة استخبارية في المنطقة وتعد مركز الانشطة التجسسية واصابتها في الصميم كما ان هذه القاعدة مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية وتقع بقضاء شقلاوة على بعد 75 كلم عن مركز مدينة أربيل من جهة الشرق.

وتعد هذه القاعدة أقرب قاعدة جوية أميركية من الحدود الإيرانية -115كم-، وتم استخدامها بداية من عام 2015.