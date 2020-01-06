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فيديو تم نشره على احدى القنوات الاميركية يصور كيف سيتم الرد الايراني المحتمل على موكب ترامب واهداف عسكرية اخرى
علي محسن راضي
127
2020-01-06
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فيديو تم نشره على احدى القنوات الاميركية يصور كيف سيتم الرد الايراني المحتمل على موكب ترامب واهداف عسكرية اخرى
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