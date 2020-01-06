مصدر مطلع : تهديدات ترامب ضد العراق جوفاء وبامكاننا شراء القاعدة العسكرية المزعومة

قلل مصدر مطلع من تهديدات الرئيس الامريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق واعتبرها جوفاء

وقال في حديث لوكالة انباء براثا ان ترامب وقع بشكل مبكر في المستنقع العراقي وبالتالي التصريحات التي اطلقها جاءت لانقاذ ماء وجه امريكا بعد التصويت يوم امس في البرلمان بوجوب اخراج القوات الاجنبية من العراق وتفويض الحكومة العراقية بذلك .

واوضح المصدر ان الانتخابات الامريكية على الابواب وتصريحاته هذه هي للاستهلاك المحلي ومحاولة منه لتلميع صورته امام الناخبين الامريكيين .

اما بالنسبة الى القاعدة العسكرية المزعومة التي تحدث عنها ترامب التي دعا بغداد الى دفع تكلفتها بعد الانسحاب اكد المصدر ان هناك 73 مليار دولار مودعة في البنك الفيدرالي يمكن للحكومة العراقية التصرف بهذا المبلغ وتدفع هذه التكلفة وبالتالي سيمتلك العراق قاعدة جوية عالية البناء وممتازة .

واكد المصدر ان الدول الاجنبية سوف لن تسكت على تصريحات ترامب ولعل تصريحات الصين جاءت في وقتها حيث نددت بتصريحاته وقالت انها تعارض الاستخدام الجائر للعقوبات ضد بغداد فضلا عن الاعتراض الروسي الذي هو الاخر الذي سوف يكون لديه ما يقوله .