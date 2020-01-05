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جثمان القائد الشهيد قاسم سليماني الطاهر يعود لإيران في نعش محمول


أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن جثمان القائد العسكري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، الذي اغتيل في ضربة عسكرية أمريكية غادرة جبانة بالعراق فجر الجمعة، عاد إلى إيران اليوم الأحد.

ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد، حيث شارك مئات آلاف المواطنين في استقبال وتشييع النعش.

وكانت إيران قد أعلنت فور استشهاد سليماني عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني ب‍العراق إيرج مسجدي "نحن ننسق لنقل الجثمان الطاهر ل‍قاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

واغتيل كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين فجر الجمعة، بضربة جوية أمريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي.

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