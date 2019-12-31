عضو بمجلس الشيوخ الأميركي : سوء تصرف ترامب في المنطقة يجعلنا أقل أمانًا وندعو لوقف الاندفاع ’’الاحمق’’ نحو الحرب في العراق

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، تيم كين، الثلاثاء 31-12-2019، إلى وقف "الاندفاع الاحمق" نحو الحرب في العراق.

وقال تيم كين، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "واشنطن شنت غارات جوية على العراق بالرغم من اعتراضات الحكومة العراقية، والآن اقتحم المحتجون العراقيون السفارة الأمريكية".

وأضاف، أن "سوء تصرف ترامب في المنطقة يجعلنا أقل أمانًا، حان الوقت للكونغرس لوقف هذا الاندفاع الاحمق إلى الحرب".

وأقدم محتجون من أنصار الحشد الشعبي، صباح اليوم الثلاثاء، على رفع الاعلام العراقية وأعلام الحشد على جدران السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على القصف الأمريكي الذي طال موقعا للحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار، فيما هددوا باقتحام السفارة في حال استمرت بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، الأمين العام لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس والشيخ جلال الدين الصغير ونائب الأمين العام لسرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.