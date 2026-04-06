الأخبار

هيبت الحلبوسي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها السبت المقبل


 أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي،ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها السبت المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان :أن "مجلس النواب عقد اليوم الاثنين جلسته الخامسة عشرة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول، برئاسة هيبت الحلبوسي رئيس المجلس".

وأكد رئيس المجلس المضي بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في موعدها"، لافتا الى "عرض أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة في حينها".

وأشار إلى ان "المجلس استكمل التصويت على أعضاء اللجان النيابية الدائمة حيث صوت على لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، وهم كل من احسان تعبان، وعبد الهادي الحسناوي وفالح الخزعلي ومحسن المندلاوي، وباريز إسماعيل، واحلام رمضان، وازهار حميد السدران".

ولفت البيان إلى أن "المجلس من جهة أخرى صوت على تصحيح اسم لجنة الصحة الى لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما صوت المجلس على لجنة الكهرباء والطاقة، وهم رحيمة حسن، وعبد المنعم فارس، وحسن وريوش محمد الاسدي، وسعد شاكر عزيز، وزهراء لقمان، ورياض عدنان عبود، ووفاء حسين سلمان، واحمد رشيد السلماني ،وفلاح سعيد جرمط، ووليد خالد الدراجي، وهند العباسي، ونور الجحيشي، وهلات سلمان، وهيوا ادم".

واوضح البيان ان"المجلس أتم التصويت على لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، وهم حسين البطاط، واحمد الموسوي، وحبيب الحلاوي، وكوا ميرو خالد، وبراكو شيركو فاتح، كما صوت مجلس النواب على انتقال النائب احمد مظهر الجبوري الى لجنة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم، والنائبة سميعة الغلاب الى لجنة التربية، وخديجة وادي الى لجنة الكهرباء والطاقة".

وتابع أن "المجلس صوت بالتوصية للحكومة بإنصاف عوائل ذوي الضحايا وشهداء القوات الأمنية بكل صنوفها والمدنيين في جميع المحافظات وتعويضهم من خلال تخصيص قطع أراض وتخصيصات مالية"، فيما قرر رفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل". 

