وزارة العمل تنفي إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية، حيث ذكرت الوزارة، في بيان، إنها "تنفي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي المضللة بشأن إيقاف الحصة التموينية عن مستفيدي الرعاية الاجتماعية اعتباراً من الشهر المقبل" ،مؤكدة أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً ولا تستند إلى أي أساس واقعي".

وأوضحت ان "المتحدث الرسمي باسمها هو (حسن خوام) وليس كما ورد في احدى في المنشورات المزيفة" ،مشددة على أن "أي قرارات أو تصريحات تصدر حصراً عبر المواقع والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة للوزارة".

فيما حذرت أصحاب هذه الصفحات، من "نشر الأكاذيب التي تستهدف إرباك الرأي العام" ،معلنة أنها "تتحفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة ومحاسبة القائمين على هذه الصفحات ومقاضاتهم". كمادعت المواطني، إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والمغرضة، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها" ،مؤكدة "استمرارها في تقديم خدماتها وبرامجها الاجتماعية دون انقطاع".