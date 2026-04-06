الأخبار

التربية تقرر تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية


أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن التصويت على تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية.

وذكر بيان للوزارة أن "هيئة الرأي أقرت في جلستها التي عقدت اليوم برئاسة أحمد الأسدي، جملة من القرارات التنظيمية الهامة، جاء في مقدمتها تقليص الموضوعات الدراسية المشمولة في الامتحانات الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية (السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الإعدادي بفروعه العلمي والأدبي والمتميزين)، وذلك للعام الدراسي الحالي 2025-2026".

واضاف، ان" هذا القرار جاء سعيًا للحفاظ على مستقبل الطلبة وضمان حصولهم على أفضل النتائج الدراسية، مؤكدًا على "استمرارية العملية التعليمية بشكل متكامل".

وأوضح، أن "الموضوعات المشمولة بالقرار تظل جزءًا من الخطط الدراسية المقررة، وستُعتمد في الامتحانات الشهرية والنهائية والاختبارات الصفية، بما يضمن عدم حدوث فجوة معرفية لدى التلاميذ والطلبة".

وبين ،أن" المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات ستُزوَّد بالجدول الخاص بالمواد الدراسية والوحدات المشمولة بالتقليص للعام الدراسي الحالي 2025-2026، لتسهيل متابعة العملية التعليمية وفق الخطط المعدلة".

هيبت الحلبوسي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها السبت المقبل
التربية تقرر تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية
وزارة النفط تعلن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً
التربية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية
الشيخ جلال الدين الضغير : العالم على أبواب حدث مفصلي .. لماذا تتصاعد الأزمات الان ؟
وزير التعليم وكالة يعلن إطلاق مبادرتين لتعزيز التعاون بين الجامعات ووزارة البيئة
نائب رئيس البرلمان: لجنة التربية النيابية تدرس الدخول الشامل للصفوف المنتهية مع تقليص المناهج
وزارة الداخلية تعلن انخفاض نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي
حالة الطقس: أمطار مستمرة حتى الجمعة المقبل
الحشد الشعبي: عدوان جوي صهيو-أمريكي يستهدف مقرين في نينوى وطوز خورماتو
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
