وزارة العدل: إطلاق سراح أكثر من 12 ألف نزيل شملوا بقانون العفو العام

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح أكثر من 12 ألف نزيل شملوا بقانون العفو العام، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "عدد النزلاء الذين أُطلق سراحهم منذ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 30/3/2026، بلغ (12,130) نزيلاً في مختلف المؤسسات الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية".

كما أوضحت الوزارة أن "عمليات إطلاق السراح جاءت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتدقيقية الخاصة بكل حالة، ووفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في قانون العفو العام، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تطبيق القانون بدقة وعدالة". وأضافت أن "اللجان المختصة في دائرة الإصلاح العراقية تواصل أعمالها في تدقيق ملفات النزلاء المشمولين بأحكام القانون، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط القانونية".