مجلس القضاء: الإعدام لمجرم إرهابي شارك في استهداف القوات الأمنية وخطف الإيزيديات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في استهداف القوات الأمنية وخطف الإيزيديات، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان،، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم ينتمي لكيان داعش الإرهابي، عن جريمة المشاركة في عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والمواطنين"، وتابع، أن "الإرهابي اشترك مع مجموعته في ارتكاب جرائم مروعة في قضاء سنجار سنة 2014، شملت خطف النساء الإيزيديات وقتل الرجال، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلد وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقاً لغايات إرهابية".

كما أضاف، أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 و8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".