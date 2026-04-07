وزير الصحة يحدّد موعد المباشرة بتقديم اللقاحات للحجاج، استعداداً لموسم الحج

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء 120 ألف مراجعة طبية لبعثة الحج، فيما بين أن تقديم اللقاحات لكافة الحجاج سيتم بعد اكمال فحص اللجان الطبية للاستطاعة، حيث ذكر الحسناوي للوكالة الرسمية، إن " هيئة الحج وعلى رأسها الشيخ سامي المسعودي قدمت الكثير من التسهيلات والمساعدات اللازمة للبعثة الطبية لأداء واجبها"، مشيراً إلى أنه "نتيجة لهذا الدعم البعثة الطبية كانت متميزة كما حصلت البعثة العراقية للحج على المركز الأول لمدة ثلاث سنوات، وهذا التميز وهذه الخدمات ما كان لها أن تتم لولا جهود هيئة الحج والعمرة".

وأضاف أن "البعثة الطبية لوزارتنا، سجلت عدداً من المراجعات في العام الماضي بحدود 120,000 مراجعة"، لافتاً إلى أنه "تم البدء بفحص اللجان الطبية للاستطاعة، ومن ثم تقديم اللقاحات لكافة الحجاج، وبعدها مرافقتهم أثناء ذهابهم إلى الديار المقدسة وتقديم الخدمات الطبية".

كذلك أوضح الحسناوي، أن "هناك تطوراً سنوياً ملحوظاً، وخاصة بالمعايير الطبية المعروفة، كما أن نسبة الوفيات بين عام 2023 وعام 2025 قلت بنسبة كبيرة، وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي تُقدم"، موجهاً كوادر وزارة الصحة في البعثة الطبية بأن "لا يبخلوا بأي جهد، وتقديم أقصى الجهود لخدمة الحجيج الكرام، ليكون الموسم القادم موسم خير واستقرار لبلدنا".