أمانة بغداد: استثناء محطات الماء من القطع المبرمج

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال استعداداتها لموسم الصيف عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تجهيز المياه الصالحة للشرب لجميع مناطق العاصمة، إذ ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "دائرة ماء بغداد عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل جميع مشاريع ومجمعات المياه، بما في ذلك المحطات الكبرى والمجمعات الثانوية، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة للخزانات الأرضية التابعة للأمانة"، لافتاً الى أن "أمانة بغداد تنتج أكثر من 4 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وهي كمية كافية لتغطية مناطق العاصمة، فضلاً عن تجهيز بعض المناطق خارج حدود الأمانة".

كما لفت إلى أن "بعض مناطق أطراف بغداد قد تشهد شحاً مؤقتاً بسبب انقطاعات التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى عمل المحطات بنصف طاقتها عند الاعتماد على المولدات"، مبيناً أنه "تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لاستثناء محطات الماء من القطع المبرمج، وربطها بالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة لضمان استقرار التجهيز".

أوضح أن "الأمانة مستمرة بحملات التوعية للحفاظ على المياه ومنع هدرها، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، منها غلق مغاسل السيارات وورش الغسل والتشحيم والفعاليات التي تستهلك المياه الصالحة للشرب بشكل مفرط"، مؤكداً أن "الأمانة ستفتتح خلال العام الجاري أكبر خزان أرضي للمياه في منطقة الشعب، ما سيسهم في تعزيز تجهيز المياه لسكان المنطقة والمناطق المجاورة وتحسين مستوى الخدمة فيها".