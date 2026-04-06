الأخبار

وزارة النفط تعلن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً


أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً.

وقال مدير إعلام هيئة توزيع المنتجات النفطية في الوزارة رافد صادق، للوكالة الرسمية ، إنه "تم إطلاق البطاقة الوقودية الخاصة بمادة غاز الطبخ، بواقع أسطوانتين لكل عائلة شهرياً"، مؤكداً "عدم استحداث نافذة إلكترونية جديدة لهذه الخدمة".

وأضاف أن "النظام يعتمد على النافذة السابقة الخاصة بتوزيع النفط الأبيض، حيث يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها للحصول على حصصهم من غاز الطبخ، كما كان معمولاً به سابقاً".

وتابع، أن "عدد المشتركين في هذه النافذة أكثر من مليون و600 ألف مشترك"، لافتاً إلى أن "أكثر من 90% من محطات الوقود وساحات الغاز تعمل حالياً ضمن هذا النافذة".

وأشار إلى أنه "سيتم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة قارئة خاصة بالبطاقة الوقودية، ما يتيح للمواطنين تسلم حصصهم من غاز الطبخ عبر الباعة الجوالين كما موجود في المحطات".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيبت الحلبوسي: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستعقد في موعدها السبت المقبل
التربية تقرر تقليص الموضوعات الدراسية في الامتحانات الوزارية
وزارة النفط تعلن إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً
التربية تحدد مواعيد جديدة للامتحانات النهائية للمراحل المنتهية وغير المنتهية
الشيخ جلال الدين الضغير : العالم على أبواب حدث مفصلي .. لماذا تتصاعد الأزمات الان ؟
وزير التعليم وكالة يعلن إطلاق مبادرتين لتعزيز التعاون بين الجامعات ووزارة البيئة
نائب رئيس البرلمان: لجنة التربية النيابية تدرس الدخول الشامل للصفوف المنتهية مع تقليص المناهج
وزارة الداخلية تعلن انخفاض نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي
حالة الطقس: أمطار مستمرة حتى الجمعة المقبل
الحشد الشعبي: عدوان جوي صهيو-أمريكي يستهدف مقرين في نينوى وطوز خورماتو
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
فيسبوك