الداخلية تكشف تفاصيل ما حدث الثلاثاء في بغداد

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما حدث الثلاثاء في بغداد، مشيرة الى سقوط ضحايا.

وقالت الوزارة في بيان، "في الساعة الحادية عشرة من مساء هذا اليوم، وقعت عدة حوادث أمنية في العاصمة بغداد، ناتج عن سقوط صواريخ وضربات جوية، وشملت جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف البيان "جانب الكرخ: التاجي/ سبع البور سيطرة الشيخ عامر: تعرّضت سيطرة تابعة للفرقة الثانية/ اللواء الخامس اثناء قصف جوي، على معسكر تابع للحشد الشعبي مما أدى إلى إصابة ضابط برتبة نقيب وأربعة منتسبين كانوا على مقربة من المعسكر".

ولفت البيان الى أنه "في التاجي/ سبع البور/ قرب حسينية الإمام المنتظر: سقوط مقذوف لم ينفلق، حيث تم توجيه فرق الدفاع المدني وخبراء مديرية المتفجرات لمعالجته"، لافتا الى أنه "في العامرية/ شارع المنظمة: سقوط مقذوف على منزل، مما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين".

وأشار بيان الداخلية الى أنه "في جانب الرصافة: جميلة احتراق عجلة مدنية، وفي شارع فلسطين/ تقاطع النخلة: قصف جوي على دار سكنية واحتراق جزء من سطح المنزل دون وقوع خسائر"، مضيفا "في شارع المغرب: احتراق عجلة مدنية، وفي شارع فلسطين: سقوط مقذوف لم ينفلق قرب الأقسام الداخلية، حيث باشرت فرق الدفاع المدني وخبراء المتفجرات بمعالجة الموقف".

وأكدت وزارة الداخلية أن "فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية المختصة استجابت فوراً لجميع الحوادث، وتمت المباشرة بإخماد الحرائق ومعالجة الأجسام غير المنفلقة وتأمين المناطق"، كما باشرت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق البيان.

وكان مصدر أمني أفاد، مساء الثلاثاء، بسماع أصوات انفجارات في جانب الكرخ من بغداد.