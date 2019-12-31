نشر قوات خاصة قرب السفارة الاميركية في بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بنشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنه "تم نشر الفرقة الخاصة من الباب الرئيسي الى الباب الثاني للسفارة الامريكية في بغداد".

وأضاف أن "اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائد الفرقة الخاصة، تحدث مع قادة الحشد وطلب منهم الاعتصام السلمي وعدم التقرب الى السياج والابواب الخارجية للسفارة".

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.