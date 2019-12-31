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النزاهة: صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في الديوانية والمثنى


أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين محليِّين في محافظتي الديوانيَّة والمثنى، مُبيِّنةً أنَّ أوامر الاستقدام شملت محافظاً سابقاً وعضو مجلس محافظة ومديراً عاماً وأعضاءً في لجنة مُشتريات.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أنَّ "قاضي تحقيق النزاهة في محافظة النجف الأشرف، أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ الديوانية السابق وأحد أعضاء مجلس المحافظة على خلفيَّة الشكوى المُقدَّمة بحقِّهما المُتضمِّنة منع المشتكي من ممارسة عمله الرقابيِّ بصفته عضواً في مجلس المحافظة من تدقيق عقد خاص بمشروع مستشفى غماس؛ لوجود شبهات فساد إداري ومالي فيه".

وأشارت الدائرة إلى "إصدار محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أمر استقدام بحق المدير العام لصحة المحافظة وعددٍ من أعضاء لجنة المشتريات؛ على خلفية تجزئة صفقة شراء ملحقات سرير لجراحة العظام بمبلغ يفوق سعر السرير نفسه".

وكانت هيأة النزاهة أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ وتوقيف وأحكام بالسجن بحقِّ مسؤولين محليِّين في محافظتي الديوانية والمثنى على خلفيةتهم فساد إداري ومالي.

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