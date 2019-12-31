الحشد الشعبي يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى أهالي القائم

وجّه الحشد الشعبي، الاثنين، رسالة شكر وامتنان إلى أهالي مدينة القائم غربي الانبار، فيما أكد أن أهالي القائم قاموا بسد النقص الذي حصل في الأفراد في المخافر الحدودية لمنع تسلل الإرهابيين اليها.

وذكر الحشد في بيان ، :"نتوجه بالشكر والامتنان إلى أهالي مدينة القائم لمساعدتهم في إنقاذ الجرحى وإخلاء الشهداء من اماكن القصف الأميركي الهمجي الذي تعرضت له مقار الحشد في الأنبار".

وأضاف أن "أهالي القائم هبوا الى المستشفيات للتبرع بالدم للجرحى بعد ان قاموا بالمساعدة في عمليات الإنقاذ، فيما بادر بعض المواطنين هنالك، فضلا عن الأهالي بسد النقص الذي حصل في الأفراد في المخافر الحدودية لمنع تسلل الإرهابيين اليها".