الأخبار

الخارجية: سوف يتم استدعاء السفير الأميركي على خلفية قصف مقر الحشد الشعبي


اصدرت وزارة الخارجية، الاثنين، بيانا بشأن قصف القوات الاميركية مقرا للحشد الشعبي، فيما اشارت الى انها ستستدعي السفير الأميركي في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان  "ندين وبشدّة ما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من قصف مقارّ ألوية تنتمي للحشد الشعبيّ"، مبينا ان "ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وعملاً مُداناً، ترفضه جميع الأعراف، والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول".

وجددت الوزارة التاكيد ان "الحشد قوة وطنيّة عراقـيّة كان لها الأثر الفاعل في الدفاع عن العراق، ووحدته، وقاتل بكلّ تفانٍ، وبسالة تنظيم داعش الإرهابيّ، وأوقف امتداده، وحمى البلاد من شرِّه، وهو جزء من منظومة القوات المسلحة العراقيّة تأتمر بأوامر القائد العامّ للقوات المُسلّحة".

وشددت الوزارة على ان "العراق بلد مُستقِلّ، وأنَّ أمنه الداخليّ يحظى بالأولويّة، والاهتمام البالغ، ولن يسمح بأن يكون ساحة صراع، أو ممرّاً لتنفيذ اعتداءات، أو مقرّاً لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، لافتة الى انه "سوف يتم استدعاء السفير الأميركي في بغداد وإبلاغه ماتقدم".

 

وتابعت انه "سوف يتم التشاور مع الشركاء الأوربيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص اليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يوجّه رسالة شكر وتقدير إلى أهالي القائم
الخارجية: سوف يتم استدعاء السفير الأميركي على خلفية قصف مقر الحشد الشعبي
مسلحون يختطفون شيخ عشيرة ويقتلون ابن عمه شمالي بغداد
الامن الوطني: اعتداء القائم يدفع العراق لمراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي
مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات منها تعديل الراتب التقاعدي للعمال
عبد المهدي: الهجوم الاميركي على القائم اعتداء آثم وستكون له تبعات خطيرة
الخارجية السورية: ندين العدوان الأمريكي والتدخل في الشؤون الداخلية للعراق
تقرير / أميركا تفتح باب المواجهة المباشرة مع محور المقاومة
الارهابي المجرم نتنياهو يهنئ بومبيو بعد الهجوم الامريكي الاجرامي على احد مقار الحشد الشعبي في القائم
الحرس الثوري: الهجوم الأمريكي على الحشد إرهابي والانتقام حق طبيعي للقوات العراقية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك