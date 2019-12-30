مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات منها تعديل الراتب التقاعدي للعمال

عقد مجلس الوزراء، الاثنين، جلسته الاعتادية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما أصدر عدداً من القرارات منها تعديل الراتب التقاعدي للعمال.

وذكر المجلس في بيان، ان "مجلس الوزراء ناقش المواضيع المعدّة لجدول اعماله ، واصدر عدة قرارات ، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره (5000000000) دينار لكل من المحافظات، ذي قار والمثنى والديوانية والنجف فقط خمسة مليارات دينار من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادي او المناقلة من الموازنات الاخرى لغرض ديمومة العمل وعودة الموظفين الى دوائرهم الحكومية التي تعرضت لعمليات الحرق والتخريب في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي".

وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (422) لسنة 2017 ليصبح بحسب الآتي : اعتبار الدعم المقدم من شركة سيركو الى سلطة الطيران المدني للمراقبين الجويين عن فقرات التدريب تبرعا ويعامل وفقا للمادة (1) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2017 والسنوات اللاحقة خاصة بالتبرع".

وبين المجلس، أنه "تمت الموافقة على تخويل وزير المالية عدم صرف المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور في الفقرة (2)".

وأكد أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بإدراج نص مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 يتضمن تعديل الراتب التقاعدي للعمال بالاعتماد على الموارد الذاتية لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".

وأشار المجلس، إلى أنه "من أجل تحقيق قاعدة بيانات رصينة وصحيحة تمّكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية من اخذ التوصيات الملائمة فيما يخص موضوع شبكات الأمان الاجتماعي ولتجنب الازدواج في تقديم الخدمات وشمول اكبر عدد ممكن من المستفيدين وتحسين الخدمات ، الذي يتوجب تزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الحماية الاجتماعية / مركز تكنلوجيا المعلومات بما يتوافر من بيانات تتعلق بما يصرف اوتم صرفه من الإعانات او الخدمات الاجتماعية نقدا او عينا لا فردا او اسرة بحسب مانصت عليه المادة (22) من قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014".

وأكد أن "المجلس وافق على زيادة الكلفة الكلية لمشروع ملعب كركوك الأولمبي لتصبح (33500000000) دينار فقط ثلاثة وثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار بدلا من (15000000000) دينار فقط خمسة عشر مليار دينار، وقيام وزارتي (المالية ، التخطيط) باجراء مناقلة المبلغ المذكور آنفا من التخصيصات السنوية المرصدة لوزارة الشباب والرياضة لعام 2019 لغرض تأمين التخصيصات المطلوبة للمشروع المذكور آنفاً".