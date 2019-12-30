عبد المهدي: الهجوم الاميركي على القائم اعتداء آثم وستكون له تبعات خطيرة

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في مدينة القائم بانه اعتداء خطير وآثم، فيما شدد على أن الهجوم ستكون له تبعات خطيرة.

وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه ، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن "الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة"،

معزيا الشعب العراقي بـ "إستشهاد عدد من المقاتلين واصابة عدد آخر نتيجة قيام طائرتين امريكيتين بالهجوم على اللواءين ٤٥ و ٤٦ حشد شعبي المرابطين على الحدود السورية لمواجهة اي تسلل وعدوان لعصابة داعش الارهابية".

وأشار الى ان "موقف الحكومة سيعلن بعد عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية جبانة،

فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.