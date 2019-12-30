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الحرس الثوري: الهجوم الأمريكي على الحشد إرهابي والانتقام حق طبيعي للقوات العراقية


اعتبر الحرس الثوري الإيراني القصف الأمريكي الاجرامي على مواقع "الحشد الشعبي" العراقي هجوما إرهابيا، مشددا على أن الرد عليه والانتقام منه حق طبيعي للقوات العراقية.

ودان الحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره اليوم الاثنين، بشدة الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع "كتائب حزب الله"، الأحد، واصفا إياها بـ "العدوان الإرهابي".

وشدد الحرس الثوري على أن الانتقام من هذه الهجمات والرد عليها "حق طبيعي للقوات العراقية والشعب العراقي"،

مضيفا: "عدوان الإرهابيين الأمريكيين المعتدين انتهاك للسيادة الوطنية للعراق ودليل على أن أمريكا هي العامل الأساسي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى وتعزيز التوتر في المنطقة".

واعتبر أن "إخراج القوات الأمريكية الإرهابية المحتلة من العراق هو الضامن لتعزيز أمنه واستقراره"، مؤكدا: "الشعب العراقي الحكيم والحشد الشعبي البطل، وبناء على القوانين والأعراف الدولية، يحتفظان بحقهما في الرد والانتقام على الهجمات الأمريكية".

كما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أن هذه العملية ستضر المصالح الإسرائيلية، قائلا: "على الكيان الصهيوني ألا يفرح من هجمات الشيطان الأكبر والقوات الأمريكية الإرهابية في العراق لأن ذلك سيوسع دائرة غضب الأمة الإسلامية من إسرائيل".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية، فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.

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