السفارة الإيرانية في بغداد تدین الغارات الأمریكیة علی مقرات الحشد الشعبي

أدانت السفارة الإيرانية في بغداد، اليوم الاثنين، الغارات الأمريكية الأخيرة على مقرات الحشد الشعبي في العراق، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

أصدرت سفارة إيران بیانا هاما یدین الغارات الأمریكیة الأخیرة علی مقرات الحشد الشعبي، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "إسنا" الإيرانية.

وجاء في البیان "شن الجیش الأمریكي الغاشم اللیلة الماضیة ضربات جویة علی مقرات لقوات الحشد الشعبي، ما أدی إلی استشهاد وإصابة عشرات من الأبناء المتفانین للشعب العراقي الشقیق".

وتابع "إن الغارات الأمریكية التي استهدفت الحشد الشعبي باعتباره جزءا من القوات العسكریة الرسمیة والقانونیة للعراق تعد انتهاکا سافرا للسیادة الوطنیة العراقیة وخطوة في إطار تدخلات أمریكا في الشؤون الداخلیة لدول المنطقة، بذریعة التهم الواهیة، بغیة ضمان مصالح الكیان الصهیوني".

وأضاف "إلا أن العالم یدرك جیدا دور قوات الحشد الشعبي المفصلي في إلحاق الهزیمة بجماعة داعش الإرهابیة في العراق ویعرف أن القوات العسکریة الأمریکیة في المنطقة، ومن خلال مثل هذه التصرفات، لاتسعی إلا إلی تحقیق أهدافها السلطویة والاستكباریة".

كما ذكر أنه "بینما تتدخل أمریكا في العراق فإن کبار مسؤولي الإدارة الأمریكیة المنتهكة للقانون ومن ضمنهم وزیر خارجیتها یطالبون، بخداع ونفاق، باقی البلدان بتجنب التدخل في شؤون العراق الداخلیة".

واختتم البيان بالقوا "إن سفارة الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية إذ تعزي الشعب العراقي العظیم خاصة العوائل الثكلی لشهداء الحشد الشعبي جراء الغارات الأخیرة وتندد بقوة بهذا العدوان الأمریکي الإجرامي وتؤکد علی أن إستمرار تدخلات الإدارة الأمریکیة في الشؤون الداخلیة للعراق والمنطقة وسعیها لبث الفرقة والخلاف بین دول المنطقة هو السبب الرئیس لإنعدام الإستقرار في هذه الدول ومعاناتها".

وقصف الطيران الأمريكي المجرم، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر / كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية.

أعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 شهيدا و51 جريحا.