العمليات المشتركة تعلن نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، نتائج المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، مؤكدة تدمير 21 نفقاً و25 وكراً وقتل تسعى انتحاريين.

وذكرت القيادة في بيان انه "يوماً بعد اخر يبرهن الرجال في قواتنا المسلحة انهم درع الوطن وحصنه المنيع، ها هم ينهون المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر التي انطلقت يوم 29 ولغاية 30 من كانون الاول 2019 ، من خمسة محاور ، المحور الأول قيادة عمليات نينوى، فيما كان المحور الثاني قيادة عمليات الجزيرة، أما الثالث فهو محور قيادة عمليات صلاح الدين، في حين كان المحور الرابع قيادة عمليات ديالى ، أما المحور الخامس هو المقر المتقدم كركوك".

وأضافت أنه "اشترك في هذا المرحلة ضمن المحور الأول " لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين ."

وأكدت القيادة، أن "المحور الثاني اشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30، فيما اشتركت في المحور الثالث "قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين" .

وبينت أنه "في المحور الرابع اشتركت قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة فديالى، أما المحور الخامس اشتركت الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر ، وألوية او2 و3 من فرقة الرد السريع، كما كانت هذه المرحلة بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي والحشد العشائري وعدد من الوكالات الأمنية والاستخبارية".

وتابعت القيادة، أنه "خلاصة نتائج هذه المرحلة وكما يلي : ( تدمير 21 نفقاً و25 وكراً والعثور على دراجة

نارية و198 عبوة ناسفة وعجلة مفخخة و14 قنبرة هاون ، وتدمير 14 قنبرة هاون ، وتدمير 11 موضعاً للرصد والقاء القبض على مطلوبين اثنين و250 كيلو غرام من المواد المتفجرة ال c4 والعثور على سبطانة احادية عيار 12.5 ملم و11 صاروخاً ضد الدبابات ، كما تم العثور على 750 أطلاقة لعتاد 14.5 ملم وبندقية AK )".

وأشارت إلى أنه "نتج عن هذه المرحلة قتل تسعة إرهابيين انتحاريين والعثور على معمل تفخيخ وتدمير خمس عجلات واليتين نوع (شفل) والعثور على ناظور وجهاز موتورلا وتدمير كرفانين وعلى 23 صاروخ قاذفة RBG و 4 اكداس عتاد وتدمير وكرا مفخخ والعثور على 10 BKC ومدفعين عيار 57 ملم و126 قنبرة هاون وهاون و5 قذائف مدفع D30 وتدمير حاويتين C4 والعثور على لغم ضد الدروع )".

ولفتت إلى أن "المساحة التي شملت المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر بلغت (31,999) كيلو متر مربع".