مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يصدر بياناً حول الهجوم الارهابي الامريكي على مقر الحشد الشعبي في القائم

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى الامام المفدى السيد علي السيستاني، الاثنين، بياناً بشأن القصف الذي تعرض له مقر تابع للحشد الشعبي في القائم غربي العراق، وفيما ادان هذا القصف، اعتبر أن السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها.

وقال المكتب في بيان "تعليقاً على قصف القوات الامريكية لبعض القطعات الأمنية في مدينة القائم صرّح مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني بالنجف الاشرف بأن المرجعية الدينية العليا إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى الى استشهاد وجرح عدد كبير منهم".

وشددت المرجعية، بحسب البيان، "على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف"،

مؤكدة أن "السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة الى ذلك والى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، مساء أمس الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية،

فيما قال "الحشد الشعبي"، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 جريحا.