المجلس الاعلى الاسلامي يستنكر العدوان الامريكي على احد مقرات الحشد الشعبي في القائم

استنكر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي العدوان الامريكي على احد مقرات الحشد الشعبي في القائم والذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المجاهدين

وقال المجلس في بيان له انه “في الوقت الذي يقف فيه قوات الحشد الشعبي لواء ٤٥ حامية لحدود العراق وسيادته وترصد مجاميع الشر الداعشية وإذا تفاجأ بضربة امريكية غادرة وحاقدة تطال قواته وتودي بخسارة فادحة بين شهداء وجرحى.

مستنكرا هذا العمل الجبان ومستغربا في الوقت نفسه من من استغلال الأجواء العراقية من قوات أجنبية لاعتداء على قوات عراقية رسمية تؤدي واجبها المقدس

وطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح وحاسم امام هذه التجاوزات ومنع تكرارها تحت اي حجة كانت”.

كما دعا مجلس النواب أن يأخذ دوره في حماية ابنائه وقواته وسيادة العراق وحسم وجود هذه القوات المتجاوزة وتحديد مهامها ومراقبة ادائها”.