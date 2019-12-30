جماعة علماء العراق تدين استهداف الحشد الشعبي وتطالب الحكومة باتخاذ موقف

وصفت جماعة علماء العراق اليوم الاثنين، استهداف الحشد الشعبي وايقاع خسائر فادحة، بالتصرف البربري الذي يعكس نهج أمريكا المتغطرس، مطالبةً الحكومة العراقية باتخاذ موقف واضح وحاسم أمام هذه التجاوزات ومنع تكرارها تحت أي حجة كانت”.

وأشارت جماعة علماء العراق في بيان صحفي إلى استهداف الأمريكان رجال الحشد الشعبي في جريمة وصفها بالأكثر بشاعة للاحتلال وأكثرها نذالة وخسة”.

ودانت الجماعة، هذا الفعل، مذكرةً بقواعد السلوك الدولي ومضامين الاتفاقية العراقية الأميركية التي حددت ما يجب أن تلتزم به أميركا حيال العراق في مواجهة داعش والإرهاب لا أن تستهدف جزءاً مهماً من قواته الأمنية بل اليد الضاربة التي بدونها لكان العراق مجرد اسم بلا مسمى”.