استشهاد خمسة تلاميذ بانفجار ناسفة أثناء خروجهم من مدرستهم جنوب الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن خمسة تلاميذ استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش"الارهابي، أثناء خروجهم من المدرسة جنوب قضاء الفلوجة.

وقال المصدر إن "خمسة تلاميذ استشهدوا أثناء خروجهم من مدرستهم الابتدائية، بانفجار عبوة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة المسالمة بالنعيمية جنوب الفلوجة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثامين الاطفال إلى دائرة الطب العدلي".